Un Forum de la famille pour tous les âges

Nutrition et Santé. Voici les thèmes principaux de la troisième édition du Forum de la Famille. L’événement se déroulera ce samedi 14 septembre 2019 au CREPS situé sur le front de mer de Saint-Paul. Rendez-vous de 9 à 15 heures. (Photo d’archives)



Plusieurs partenaires proposeront des ateliers dédiés à l’ensemble des familles. Objectif : les accompagner au mieux dans tout le territoire saint-paulois. D’où la nécessité de sensibiliser le public en matière de nutrition.



Ateliers autour du bien manger, des fruits et des légumes, de l’équilibre alimentaire, de dégustation de produits bio, de confection de mets… Les professionnels et les associatifs présents donneront toute une série de conseils afin de rester en bonne santé en adoptant les bons gestes.



Espaces dédiés aux jeunes

Les parents et les enfants obtiendront des informations notamment autour de la journée équilibrée des marmailles. Le but reste de les familiariser avec les légumes et de palier une méconnaissance des pratiques culinaires.



La manifestation comportera plusieurs espaces dédiés aux plus jeunes. L’espace snoezelen par exemple ouvert aussi à leurs parents, et conçu pour se détendre et se relaxer. Les petits se défouleront sur les structures gonflables, au yoga du rire, et participeront aux stands maquillage et dessin. Et pourront d’ailleurs visiter une ferme pédagogique spécialement installée pour la journée.

Des spectacles de magiciens se tiendront également. Des échassiers se déplaceront dans tout ce Forum de la Famille. Cet événement vise à présenter des dispositifs, des prestations et des activités existantes dans toute la commune.



Autour des sujets liés à la jeunesse, la prévention, l’accès au droit, l’accompagnement social, la petite enfance, le périscolaire, la réussite éducative et le soutien à la parentalité.



Prévention contre les violences faites aux femmes

Ne manquez pas non plus l’atelier consacré à la communication bienveillante. Des outils sur ce type de communication seront présentés aux familles.



Des partenaires de Saint-Paul interviendront sur d’autres thématiques.



La prévention contre les violences faites aux femmes avec l’association Femmes solidaires. L’animation sportive, la prévention de la délinquance et le soutien scolaire avec la structure Zot Sport, Zot Loisirs.



Ou encore la lutte contre le décrochage scolaire et le soutien à la parentalité avec l’ACSAI et le soutien à la parentalité, la lutte contre les violences intrafamiliales et l’éducation à la sexualité avec le Planning familial.



Plusieurs autres partenaires effectueront le déplacement. Difficile de tous les citer ici. Venez donc les découvrir.



Navettes gratuites





Plus qu’un moment de détente, l’écoute et le partage ne forment qu’un pour que ce Forum devienne un lieu de bien-être familial.



Pour l’occasion, Saint-Paul, en partenariat avec la CAF, le conseil Départemental, la CGET et beaucoup d’associations spécialisées dans ce domaine, mettra en lumière tous les dispositifs d’accompagnement aux familles et de parentalité.

Pour se rendre au CREPS ce samedi 14 septembre, des navettes gratuites prendront la route depuis les quartiers saint-paulois. Plus d'informations au 02 62 70 28 20. Consultez l'organisation prévue pour le ramassage en bus.





