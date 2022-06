Courrier des lecteurs "Un État défaillant"

Par Carl Joseph - Publié le Samedi 4 Juin 2022 à 10:41

C'est en ces termes, en autres, que Pascal Praud présente et résume son éditorial pour ouvrir son émission dans " l' Heure des pros" à propos des événements qui ont marqué la Coupe des Champions au grand stade de France et qui a déjà été le théâtre de biens d'autres drames.

On dira ce que l'on veut de ce journaliste passé du sport à l'information politique puis éditorialiste ...et de la chaîne qui le supporte !

N'empêche qu'il a un discours toujours percutant et ose dire ce que d'autres, dont c'est le métier d'informer et d'éclairer, ne disent pas pour rester dans la bien-pensance .. et le conformisme , comme pour protéger un "État" pas seulement défaillant mais incompétent dont les erreurs ou insuffisances s'accumulent et pour longtemps encore puisque le contrat en l'état vient d'être renouvelé pour un nouveau bail de 5 ans.

Rien que pour reprendre les termes du Ministre des Affaires étrangères Le Briand dont on attend toujours en quoi?



Celui-ci avait déclaré avec beaucoup d'ironie, une fois mis au placard puis démissionnaire, les cartons sur le perron , que les Australiens avaient fait preuve d'une certaine incompétence dans l'affaire des frégates ..un marché qui était passé sous le nez des Français.

La France voit la poutre dans l'œil des étrangers quand ceux-ci échappent à son influence et oublient de regarder la chienlit qui s'installe dans le pays quand "les rodéos urbains sont glorifiés au festival de Cannes!".

Tout est sur le même ton...pour ceux qui l'ont vu.