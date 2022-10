La grande Une Un Dipavali placé sous le signe de "l’harmonie avec Mère Nature"

Pour sa 33e édition, le Dipavali organisé par la ville de Saint-André retrouve sa forme originelle avec le retour du grand défilé de chars le samedi 5 novembre. Une fête de la lumière que la collectivité a voulu plus éco-responsable. Par Samuel Irlepenne - Publié le Lundi 24 Octobre 2022 à 12:36





Le thème retenu cette année est "L’harmonie avec Mère Nature". Un choix pas anodin pour la municipalité en ces temps où la préservation de l’environnement est un impératif. Comme l’explique l’élue en charge de la culture, Stéphanie Poiny-Toplan : "Sur les chars, nous aurons des éléments qui seront biodégradables et le feu d’artifice sera moins haut et moins intense pour limiter les bruits."



Pour ce Dipavali 2022, le stade Sarda Garriga sera transformé en village indien. Le public pourra y retrouver des exposants indiens et locaux (statues, bijoux, meubles, henné, décorations, accessoires et produits divers) mais aussi un food court et des animations sur le podium installé avec des prestations des associations indiennes de toute l'île et la troupe du consulat indien.

De son côté, Joé Bédier ne cache pas sa joie de voir revenir le Dipavali dans sa forme traditionnelle avec comme point d’orgue le très attendu défilé de chars dont la très grande majorité seront conçus par des artisans locaux : "C’est une fête cultuelle mais pas que. Elle est aussi culturelle avec cet aspect religieux qui prône les bonnes choses et les belles valeurs."







