La grande Une Un Dionysien remporte plus de 100 000 euros au Quinté

Un turfiste du Chaudron a remporté 103 720 euros au Prix du Volcan. C’est le premier gagnant réunionnais de l’année. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 8 Janvier 2023 à 09:08





Pour cela, il a trouvé l’ordre du Quinté qui se déroulait à Deauville lors du Prix du Volcan. Six autres parieurs métropolitains ont également trouvé l’ordre en mise pleine. L’année 2022 a été fabuleuse pour les joueurs réunionnais , 2023 démarre sur des chapeaux de roues. Vendredi 6 janvier, un turfiste dionysien a remporté la bagatelle de 103.720 euros au bar du Grand Canal au Chaudron.Pour cela, il a trouvé l’ordre du Quinté qui se déroulait à Deauville lors du Prix du Volcan. Six autres parieurs métropolitains ont également trouvé l’ordre en mise pleine.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur