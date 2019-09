Un Dionysien interpellé à son domicile avec 55 plants de zamal

Dernièrement, la Brigade des stupéfiants de la Sûreté Départementale a été renseignée sur un trafic de stupéfiants géré par un Dionysien dans le quartier de Saint-François. Une enquête a été immédiatement ouverte.



Les vérifications ont permis d’établir la véracité de l’indication. Une surveillance établie a permis en outre de détecter une possible plantation de cannabis.



Interpellé à son domicile, le mis en cause a été pris la main dans le sac. En état de récidive légale, l’auteur des faits a été retrouvé en possession de 1750 euros et 55 plants de cannabis ont été saisis à son domicile pour un total de 18,1 kilogrammes.



La présence de plants de deux mètres de haut et de jeunes pousses témoignaient de la dimension commerciale de son activité illicite, indique la Police nationale sur sa page Facebook.



Le trafiquant, sans profession, vit manifestement exclusivement du trafic de stupéfiants. L’enquête se poursuit.