Un Dimanche d'été indien mais le vent, la houle et une baisse des températures s'annoncent

2019 JUIN 02 06H30 REUNION



Bonjour la Réunion!



06h45: l'image satellite montre la petite circulation résiduelle à l'ouest de la REUNION avec des nuages peu actifs qui devraient rester en mer. Sur l'est l'instabilité s'éloigne de MAURICE et de RODRIGUES .



REMARQUES GENERALES: le soleil offre ses plus beaux rayons ce matin encore malgré quelques nuages élevés qui dessinent votre ciel par endroits. Les nuages accrochés au volcan tôt ce matin devraient laisser la place aux éclaircies matinales. Le Maïdo est dégagé.



Le thermomètre monte rapidement ce matin en partant de 7° au volcan, autour de 9° à la Plaine des Cafres, CIlaos et au Maïdo alors que sur la côte les stations de Météo France rapportent des températures pour les plus basses autour de 19° à 6heures.





Cet après midi les développements nuageux sont plus groupés sur les hauts de l'est et du nord-est. Des averses sont envisagées localement mais elles restent peu significatives.



Sur le littoral l'ensoleillement demeure vaillant notamment sur les plages de l'ouest et du sud.



Le vent est établi au secteur sud en général. En journée il devient perceptible sur les plages de l'ouest. Il souffle en rafales modérées également du côté de Sainte Rose.



La haute mer reste quelque peu houleuse mais est praticable.



Température du lagon: autour de 26.5° celsius



La nouvelle semaine annoncera un changement de temps avec un renforcement significatif du vent sur notre zone et une détérioration de l'état de la haute mer.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE: avec l'ensoleillement grande douceur prévue également dans les hauts.



SAINT DENIS: Maximum de 28/29° celsius



LE PORT : Maximum de 29/30° celsius



SAINT GILLES: Maximum de 29/30° celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 28/29° celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 28° celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 27/28° celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 27/28° celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 28° celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 28° celsius



VOLCAN: Maximum de 17° celsius



MAIDO: Maximum de 16° celsius



BOURG MURAT: Maximum de 20° celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 22° celsius



CILAOS: Maximum de 24° celsius



SALAZIE: Maximum de 23° celsius





Je vous souhaite un excellent début de weekend.



Cheers,

PATRICK HOAREAU





