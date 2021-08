A la Une . Un DJ réunionnais finaliste du DMC DJ World Championship

Dans un championnat à distance, DJ Dan Wayo accède à la finale dans la catégorie Foundation (les Fondamentaux du DJ). Le Dionysien de 44 ans réalise son rêve en concourant dans la plus grande et la plus prestigieuse des compétitions de DJ. Dans un live diffusé samedi prochain sur les réseaux sociaux, le jury élira le meilleur DJ de l’année 2021. Par Nicolas Limbé - Publié le Samedi 7 Août 2021 à 10:11

"C’est un rêve de gosse", nous confie enjoué le disque-jockey originaire du Moufia. Depuis qu’il a commencé à mixer vers ses 12-13 ans, l’artiste n’a jamais perdu cet objectif : participer au DMC DJ World Championship. Mais où se déroule cette édition 2021 ? Directement dans le haut lieu de Chalon-sur-Saône (Bourgogne-Franche-Comté), là où vit actuellement notre DJ. Cette année comme la précédente, les concurrents se disputent à distance, la faute au Covid. Sans public, sans jury, la compétition sonne d’un timbre particulier pendant cette pandémie.



Les participants devaient donc, pour se qualifier, envoyer aux juges un court mix de 2 minutes. Cette première sélection jugeait le côté artistique de la prestation, la musicalité, la créativité, l’originalité et la composition du mix. Et pour la finale, c’est un "run" de 6 min qu’a envoyé DJ Dan Wayo.







Pourtant installé à Chalon-sur-Saône depuis 13 ans, le Réunionnais a toujours su trouver l’occasion de revenir sur l’île grâce à la musique : un festival, des boîtes de nuit, etc. Mais depuis que le covid impose son rythme à toute la planète, le retour aux sources se complique pour le DJ aux longs dreadlocks.



Après avoir remporté la compétition du SuperherosDJ et s'être arrogé la deuxième place du Redbull3style, DJ Dan attend patiemment le classement final de cette compétition encore plus relevée. Pour assister à la prestation de Dan Wayo, tout se passe ce samedi 7 août sur le facebook live du DMC DJ World Championship. "C'est sûr que ce n'est pas la même chose que devant les spectateurs et le jury. Là, tu es tranquille à domicile et tu fais ton truc, t'es plus relax". Le prix, la visibilité ? Cela importe peu à Dan Wayo qui vit tout ça comme un kiff personnel. Désintéressé, il met ses origines à l'honneur dans sa prestation. Dans cette catégorie des "Fondamentaux du DJ", le funk et les notes hip hop sont imposées. Cela n'empêche pas le musicien de glisser quelques tonalités issues de l'océan Indien, de l'île Maurice et de La Réunion.