Un Contrat local de santé signé entre l'ARS et la commune de St-Benoit

Le 31 mars 2023, Gérard Cotellon, directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) La Réunion, Michael MATHAUX, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Benoît et Patrice Selly, maire de Saint-Benoît ont signé un contrat local de santé (CLS) afin d’améliorer le parcours de santé des habitants et de répondre au mieux à leurs besoins. Par NP - Publié le Dimanche 2 Avril 2023 à 08:39

Face aux enjeux du territoire, ce contrat formalise les engagements de l’ARS et de la commune pour le développement d’actions visant à améliorer la santé des Bénédictins. Avec un accroissement de sa population, la ville de Saint-Benoît a souhaité renforcer son implication dans le domaine de la santé à travers la structuration d’une politique locale de santé formalisée dans un contrat local de santé sur la période 2023-2026.



Le CLS est un outil permettant de créer un projet de santé adapté au territoire dans une démarche partenariale et une approche globale autour des déterminants de santé. Il contribue au déploiement territorial du Projet Régional de Santé (PRS) et à sa déclinaison en actions concrètes à l’échelon communal.



L’ARS et la commune de Saint-Benoît, en concertation avec les acteurs concernés, ont défini les cinq axes stratégiques suivants : la nutrition, diabète et activité physique ; la santé de la femme, vie affective et sexuelle ; l'autonomie et inclusion des personnes vulnérables ; le bien-être et santé de l’enfant et du jeune, en lien avec la cité éducative ; l'accès aux soins.



Les axes stratégiques du CLS seront déclinés en actions à mettre en œuvre sur une durée de trois ans renouvelable.



A travers la signature d’un CLS, la commune de Saint- Benoît veut contribuer à créer un environnement favorable à la santé, au bien-être et à la qualité de vie de ses habitants.



La santé à Saint-Benoit



• Même si les taux d’affection longue durée (ALD) pour maladies cardiovasculaires ou psychiatriques, cancer, néphropathie chronique grave sont inférieurs aux taux régionaux, les ALD pour diabète restent supérieurs au niveau régional.



• Les personnes âgées sont de plus en plus isolées, ce qui contribue au développement de troubles psychiques, auxquels se rajoutent des maladies chroniques telles que : le diabète, les maladies cardiovasculaires et les cancers.



• Le handicap reste insuffisamment pris en compte. Des difficultés d’inclusion persistent au sein de l’école, du travail mais également dans la vie quotidienne.



• La population bénédictine est concernée par les violences intrafamiliales, phénomène qu’il faut davantage prendre en considération.



• Chez les enfants et les jeunes bénédictins, les principales maladies chroniques reconnues sont notamment liées à des affections psychiatriques et neurologiques.



Une particularité est à noter : les moins de 15 ans sont plus touchés par les maladies cardiovasculaires alors que les plus de 15 ans sont plus concernés par le diabète. Il est également signalé une consommation précoce de produits stupéfiants chez les jeunes.



"La santé est un enjeu majeur dans la vie des Bénédictines et des Bénédictins. Notre ville avait réellement besoin de ce Contrat Local de Santé qui va permettre de fédérer, de coordonner l’ensemble des acteurs et des interventions et de permettre l’accès à la santé pour tous ! Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires qui ont contribué ce travail collaboratif dans la construction du CLS de Saint-Benoît. Cette contractualisation annonce des actions pour notre commune notamment en matière de nutrition, d’éducation à la santé, de lutte contre les violences intrafamiliales, d’inclusion des personnes vulnérables, de bien-être chez l’enfant et les jeunes et d’accès aux soins", relève le maire de Saint-Benoit, Patrice Selly.