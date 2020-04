Rubrique sponsorisée Un Cloud "Covid-19" compilant l'essentiel des informations économiques L'initiative émane de l'Ordre des experts-comptables qui a confié la mission au Club des Jeunes Experts Comptables (CJEC) qui s'en est emparée avec courage et brio... Dans cette période où les informations fusent, les jeunes de la profession ont élaboré un dossier de partage Cloud compilant l'essentiel des informations économiques liées à la crise en cours. Un travail fait par des spécialistes plus qu'utile pour s'y retrouver dans le flux quotidien d'informations auquel sont soumis les chefs d'entreprise.

➡ Un cloud LIBRE, GRATUIT et régulièrement MIS A JOUR

Une consultation libre et gratuite, des informations fiables mises à jour régulièrement : le Cloud "Covid-19" animé par le Club des Jeunes Experts-Comptables de La Réunion ( CJEC) est un outil précieux. Audit, fiscal, indépendants, trésorerie etc..., chaque question trouvera sa réponse dans ce Cloud qui regroupe les thématiques dans des dossiers spécifiques.



Comme la situation continue d’évoluer chaque jour, l'outil est mis à jour très régulièrement. A la racine du dossier se trouve un document synthétique (au format Excel) qui permet de vite naviguer dans le flux d'informations.

http://cloud.experts-comptables.re Qui sont-ils ?

