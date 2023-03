A la Une .. Un Carnaval à Vélo pour une mobilité plus douce

Ce samedi 4 mars 2023, plus de 200 cyclistes de tous âges et venant des 4 coins de l’île, ont participé au 1er Carnaval à Vélo de La Réunion organisé par Attac Réunion, Extinction Rébellion et Greenpeace La Réunion. Par NP - Publié le Dimanche 5 Mars 2023 à 06:33

Communiqué d'Extinction Rebellion :



Cette manifestation à vélo était ouverte à tous, aux sportifs, aux amateurs, aux familles, qui ont occupé temporairement l’espace routier habituellement emprunté par les voitures. Les militants déguisés étaient à vélo, mais aussi en rollers, en skates, et en trottinettes.



Cette mobilisation visait plusieurs objectifs :

- Mobiliser les cyclistes de manière festive pour se faire entendre sur le sujet de la mobilité douce

- Interpeller les pouvoirs publics, mais aussi les citoyens, sur la nécessité de développer des aménagements cyclables, fluides et sécurisés, mais aussi sur les multiples enjeux que représentent l’abandon des voitures individuelles au profit des transports peu polluants.

- Attirer l’attention de tous sur la situation des Hauts de La Réunion particulièrement enclavés car très peu desservis !



Si cette manifestation a généré des ralentissements sur le secteur de Savannah, on a pu constater que de très nombreux automobilistes avaient le sourire en constant l'origine du bouchon. Preuve si il en fallait encore, qu'il n'y a pas d'opposition entres mobilités. La population subit la gestion chaotique de l'aménagement du territoire et attend une politique forte et ambitieuse sur le sujet.



Pour sortir des bouchons, donc des gaz à effets de serre contenus dans les gaz d’échappement, des accidents, du stress : La Réunion doit se doter d’un réseau de transports en communs efficient, gratuit et écologique ! Et ce sont nos élus et les institutions qui doivent s’y atteler !



Nous demandons donc, dès maintenant :

- l'augmentation rapide du nombre de kilomètres de pistes cyclables vraiment sécurisées

- que l’ensemble des centres-villes de l’île soient basculés à 30 km/h pour permettre la bonne cohabitation entre usagers des 2 roues et automobilistes

- un meilleur balisage des pistes cyclables et surtout leur entretien régulier pour nettoyer les cailloux et bouts de ferrailles

- que les villes se dotent d’abris à vélos vraiment sécurisés pour éviter les vols à répétition

- la sécurisation en urgence de la voie vélo de la nouvelle route du littoral qui a coûté si cher et qui ne protège toujours pas les cyclistes des collisions. Il ne suffit pas quelle soit ouverte aux cyclistes, la Région et l'Etat ont le devoir de protéger les publics fragiles

- que soient retravaillées les connexions entre les réseaux urbains, intercommunaux et régionaux, de manière à être plus efficientes

- que la fréquence des bus soit mieux adaptée aux besoins des usagers



Nous invitons dès à présent l’ensemble des cyclistes et usagers en roller, trottinette et skate, à nous rejoindre pour la prochaine édition qui aura lieu le samedi 15 avril.

Le rdv est donné à 15h sur le parking de Cap Homard près de Boucan Canot, toujours déguisé et coloré et dans la bonne humeur