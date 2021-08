Un Brésilien démasqué après s'être fait vacciner cinq fois

Un Brésilien a été stoppé dans sa boulimie vaccinale. Non satisfait de la protection que lui offrait ses deux premières doses contre la Covid, il a poursuivi son parcours vaccinal en trompant plusieurs centres de vaccination.



Cet habitant de Rio de Janeiro a reçu en tout cinq doses de vaccin en l’espace de dix semaines.



Entre le 12 mai et le 21 juillet, l’homme a ainsi reçu deux doses Pfizer, deux de CoronaVac et une d’AstraZeneca, d’après la chaîne de télévision nationale TV Globo qui a pu voir le carnet numérique de vaccination de cet habitant. Il lui est même arrivé de se faire inoculer deux doses à 13 jours d’intervalle.



Mais c’est lors d’une tentative pour se faire injecter une sixième dose ce 16 août qu’il a été démasqué.



La municipalité de Rio a expliqué à TV Globo que l’homme s’était rendu dans trois centres de vaccination différents et avait profité de pannes informatiques.



Le secrétariat à la Santé a précisé qu’il prendrait « les mesures nécessaires » pour parer à de tels couacs.



Ce nombre record de vaccinations n’est toutefois pas une exception puisque des centaines de cas de fraude ont été rapportés, dans une moindre mesure.



Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé après les Etats-Unis avec plus de 570.000 morts du Covid-19.