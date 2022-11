A la Une . Un Boeing d'Air Austral frappé par la foudre, un vol annulé

Des impacts de foudre ont touché un Boeing 787. L'avion a été immobilisé pour être réparé. Le programme de vols d'Air Austral a été modifié et le vol de vendredi soir a été annulé et décalé à samedi matin. Par La rédaction - Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 à 20:53

Un Boeing 787 d'Air Austral a été impacté par la foudre. L'avion a été immobilisé pour les réparations. La compagnie régionale a dû réajuster le programme des vols vendredi. Celui de vendredi soir entre La Réunion et Charles de Gaulle a été annulé et décalé à samedi matin. Les équipes commerciales ont contacté directement les passagers pour les alerter de la modification.