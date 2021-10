Un Boeing Paris - Réunion fait demi-tour au-dessus de l'Italie

Les passagers d'un vol Air France et leurs proches devant les rejoindre à Gillot doivent revoir leur organisation. L'avion devait atterrir ce jeudi matin à l'aéroport Roland Garros mais il arrivera finalement à 23H20. Un retard qui s'explique par une mesure de prudence prise logiquement par l'équipage à la suite d'un problème technique découvert à pleine altitude.



Le Boeing 777-200 immatriculé FGSPF a été contraint de faire demi-tour alors qu'il survolait l'Italie à ce moment-là du trajet. Le commandant de bord a pris la décision de regagner l'aéroport Paris-Orly en raison d'une panne du système de dégivrage.



Les 310 passagers doivent redécoller de l'aéroport Paris-Orly à 10h20 (heure locale - soit à 12H20 heure Réunion) pour une arrivée prévue ce soir à 23h20 à La Réunion.



Cet incident technique n'aura pas trop d’impact au départ de La Réunion pour les passagers prévus au départ de Gillot ce jeudi soir. Les passagers du vol AF645 qui devaient partir ce soir à 18H50 sont ainsi reportés sur les deux autres vols AF647 et AF671 qui décolleront respectivement à 20H50 et 23H50 de Gillot.