Un Boeing 777-300ER d’Air Austral affrété entre Paris et Antananarivo pour le transport de renfort humain et de matériel médical

Alors que Madagascar a été frappé par le cyclone Batsirai, Air Austral annonce qu'un Boeing 777-300ER a été affrété entre Paris et Antananarivo pour le transport de renfort humain et de matériel médical. Par N.P - Publié le Mercredi 9 Février 2022 à 15:16

Le communiqué d'Air Austral :



Afin de venir en aide aux sinistrés du Cyclone BATSIRAI à Madagascar, un Boeing 777-300ER de la compagnie Air Austral a été affrété par FLYTRANS pour le compte de la Sécurité Civile / COGIC à Paris, pour opérer un vol spécial Paris – Antanarivo.



Les équipes d'Air Austral ont ainsi tout mis en œuvre pour que ce vol spécial puisse avoir lieu dans les délais impartis.



Le vol UU050 a décollé le mardi 8 février 2022, depuis l'Aéroport Paris CDG à 23h00. L’appareil a bien atterri ce mercredi 9 février à Antanarivo à 11h20 heure locale.



Ce vol a permis le transport de 60 pompiers et l’acheminement de 20 tonnes de fret, composées essentiellement de fret humanitaire et de matériel médical.