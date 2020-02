Société Un Boeing 737 de l'Indian Navy à La Réunion pour une action de coopération militaire

Dans le cadre des relations indo-pacifiques souhaitées par le président Macron, les FAZSOI mènent actuellement des actions de coopération avec l’Inde. C’est dans ce contexte que le Détachement air 181 accueillera un P8 i (Boeing 737) de l’Indian Navy (Marine Indienne).



Le Lieutenant-Colonel Sébastien Rivas, commandant le détachement Air 181, a accueilli, en présence du consul général Indien à la Réunion, Mr Babu, une délégation indienne arrivée à bord du Boeing P8 i de l'Indian Navy. "Cet échange intervient dans le cadre de l'échange de la coopération régionale des FAZSOI en accentuant plus particulièrement cette année, notre coopération avec notre partenaire indien qui reste notre partenaire stratégique dans la zone sud de l'océan indien", précise le LCL Sébastien Rivas.



"C'est un exercice en relation avec les FAZSOI, que ce soit avec l'Armée de l'Air mais également la Marine Nationale avec la brigade de surveillance "Floréal". Ils participeront à trois jours d'exercices opérationnels" ajoute le LCL Sébastien Rivas. Le dernier déploiement en coopération avec la Marine Indienne avait eu lieu en 2018.



"Nous sommes convaincus que les opérations de sécurité conjointes permettent de maintenir la sécurité des voies maritimes internationales pour le commerce et les communications conformément au droit international pour lutter contre le terrorisme et la piraterie maritime, pour renforcer la sensibilisation au domaine maritime et pour une meilleure coordination des eaux régionales/internationales de la région. Nous attendons des engagements fructueux avec la Marine Nationale Française dans les jours à venir" indique le chef du détachement Indien.



Le Boeing 737 P8 i effectuera 3 vols d'une durée de 7h chacun durant ces actions de coopérations. L'équipage et la délégation indienne, à la Réunion pour 5 jours, repartiront le mardi 3 mars prochain.

