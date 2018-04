Un BarCamp ouvert à tous pour échanger autour de la Transition Energétique de La Réunion

Comment Оchanger autour de la Transition Energétique à La Réunion de faНon conviviale et accessible à tous ? Avec l’organisation d’un Barcamp Digital Reunion s’associe à EDF et à la Région Réunion pour proposer une démarche collaborative et ouverte.



Le BarCamp est une rencontre, une non-conférence ouverte, qui prend la forme d’ateliers-événements participatifs où le contenu est fourni par des participants dont chacun devient un contributeur.



Avec cette formule novatrice mise en oeuvre par Social Média Réunion, EDF mise sur l’échange et la convivialité pour contribuer à la Transition Energétique de La Réunion pour les réunionnais, avec les réunionnais.



Quatre ateliers seront proposés au cours de la soirée :



- Technologies et Services : Quelles innovations pour le monde de l’énergie de demain?



- Transition énergétique : Comment développer les énergies renouvelables sur le territoire ?



- Consommation : Comment adapter ses habitudes de consommation d’énergie ?



- Transport : Quels modes de transport pour les Réunionnais ?