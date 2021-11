International Un 4x4 fonce dans une parade de Noël aux Etats-Unis : 5 morts et 40 blessés dont des enfants

Une voiture a percuté la foule qui assistait à une parade de Noël dans la ville de Waukesha aux Etats-Unis. Le bilan provisoire fait état de cinq morts et de quarante blessés. Des enfants font partie des victimes.

Le véhicule a été retrouvé et un homme arrêté. Une enquête est en cours pour déterminer s'il s'agit d'une attaque terroriste. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 22 Novembre 2021 à 15:07

Un véhicule de type 4x4 a percuté hier soir une foule dans laquelle se trouvaient de nombreux enfants, rassemblée pour une parade de Noël à Waukesha, faisant au moins cinq morts et 40 blessés.



Ce bilan n'est malheureusement pas définitif.



Le véhicule a été retrouvé et un suspect placé en détention.



L'incident s'est produit dimanche vers 16h30 (heure locale) dans cette localité où une parade de Noël est organisée chaque année.



"La parade de Noël de Waukesha se déroulait lorsqu'un SUV rouge a renversé les barrières", a révélé le chef de la police lors d'une conférence de presse. "La voiture a renversé plus de 20 personnes, certaines d'entre elles étaient des enfants et il y a eu des blessés à cause de cet incident", a-t-il précisé.





