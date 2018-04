A la Une ... Un 30e Salon de la maison sous le signe de la fête ! Cette année, le Salon de la maison fête son 30e anniversaire. Pour cette édition spéciale, la Nordev réserve une panoplie de surprises et de cadeaux aux visiteurs, tout en faisant la part belle aux exposants. Il se tiendra au Parc des Expositions de Saint-Denis du 28 avril au 8 mai 2018.

Après un premier salon en 1984, et quatre années de silence radio, le Salon de la maison fête cette année ses 30 ans. Cette édition 2018 se tiendra au Parc des Expositions, du 28 avril au 8 mai. Et qui dit anniversaire, dit fête! L'affiche... très gourmande, annonce la couleur de ce 30e anniversaire. La Nordev promet donc une édition spéciale placée sous le signe des surprises et des cadeaux.



Depuis environ 5 ans, le salon de la maison connaît une fréquentation régulière avec une forte attractivité. Pour remercier ses plus de 100 000 visiteurs chaque année, le salon proposera de multiples jeux. En partenariat avec Air France, des tirages au sort auront lieu tous les jours pour remporter un aller/retour pour une personne La Réunion/Paris.



Dès l'entrée du salon, la Nordev présentera une rétrospective de toutes les affiches depuis la première édition. Pendant ces 30 ans, le salon a suivi l'évolution des familles. "Entre les enfants, qui naissent, qui grandissent et qui quittent le cocon familial, l'intérieur des maisons doit se renouveler au fil des années", confie François Javel, le président de la Nordev.



De nombreuses activités seront proposées pour occuper les marmailles. Pendant ce temps-là, les parents s'attèleront à des cours pratiques de plomberie ou de carrelage pour répondre aux aléas rencontrés au quotidien.

Plus de 450 exposants sont attendus cette année. Parmi eux, certains sont là depuis le début. Il tenait à coeur à la Nordev de rendre également hommage à ces exposants, sans qui le Salon n'aurait pas une telle réputation. Un prix sera remis aux exposants les plus fidèles.



La Cinor, l'actionnaire principal du salon, proposera de découvrir en avant-première la future cabine téléphérique. Elle sera installée par la suite entre Bois de Nèfles et le Chaudron, pour découvrir le Nord à 360 degrés.



Pour ce 30e anniversaire, le salon offrira quelques nouveautés pour faciliter la vie des visiteurs. Il dispose désormais de son propre site de billetterie en ligne. Une rampe pour les personnes à mobilité réduite sera également installée à l'entrée du Parc des Expositions.



En résumé, si le Salon de la maison rencontre toujours un aussi grand succès, c'est notamment grâce à sa diversité, les nombreuses nouvelles tendances et ses prix compétitifs, vantent les organisateurs.





