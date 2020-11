A la Une . Un 2e système dépressionnaire dans la zone

Alors qu'Alicia est devenue cyclone ce week-end, une dépression tropicale s'est formée non loin de là. Découvrez sa trajectoire. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 16 Novembre 2020 à 08:40 | Lu 203 fois

Le cyclone Alicia est à 1905 kilomètres à l'Est-Nord-Est de La Réunion. Aucune menace n'est prévue pour notre île pour les 5 prochains jours, mais le premier système de l'année devrait passer au Sud de Rodrigues en perdant en intensité.



Le météore Alicia n'est pas seul dans l'océan Indien car une dépression tropicale s'est aussi formée et se trouve à 1970 kilomètres au Nord-Est de La Réunion. Le deuxième système dépressionnaire de la saison devrait passer à l'Est des Mascareignes et ne pas atteindre le stade de tempête.









