Un 20 Désanm do fé à Saint-Paul

Un concert 100% connecté à la Maison Gran Kour

Une fois arrivé.e.s sur le site concerné, les participant.e.s écoutent les explications d’un guide. Avant d’assister à la prestation d’un fonkeser, d’un groupe de maloya ou de moringue.Plusieurs d’entre eux se produisent. Cathy SINGAINY, Miguy Tacite KONT, Benjamin CLÉMENT, Jean-David LEGROS, ZANLIK EK LESPRIT, Tribu NÉNIBÉ, ZANGOUN, AMCOI, Ti Zenfan GADO, Zaza MALOYA, BOURANT et COMODO.Une déambulation dans les rues de Saint-Paul très appréciée par le public présent. Vous pourrez le constater grâce au reportages photos effectué.Pour rappel , le 20 Désanm se tient dans une configuration adaptée à la Covid-19. La manifestation se réinvente malgré ces contraintes. La Municipalité réaffirme ainsi sa volonté d’encourager et de soutenir la Culture sous toutes ses formes.La célébration de la Fèt Kaf dans ce contexte est un défi. Le concert 100% connecté organisé ce 20 Désanm à la Maison Gran Kour illustre ce désir de proposer une programmation inédite et innovante. Si vous ne l’avez pas encore vue, la vidéo de ce grand événement est à regarder ici Avec Zanmari BARÉ comme principale tête d’affiche. Avant lui se produisent d’autres artistes. Zaza MALOYA, RAHACHIRI, Danse avec la FAMI, Jean-Pierre JOZEFINN’ et Tania BORISTHENE.D’autres personnalités interviennent également dans plusieurs séquences du concert connecté à la scénographie très travaillée. La conteuse LUDICAT, et l’historienne Céline RAMSAMY, les intervenant.e.s Julicia BARLIEU, Marcel TIPVEAU et Farid AUBRAS. Toutes les images à retrouver ici.