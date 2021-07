Un 14 juillet vibrant à Saint-Paul

Avec une cérémonie de commémoration adaptée au protocole sanitaire actuel lié à la Covid-19 en présence de la Sous-Préfète, Sylvie CENDRE, de Jude BARET, président de la section locale des Anciens combattants et des Victimes de Guerre et des enfants du Conseil communal des Enfants et des Jeunes (CCEJ).

Un grand moment marqué par plusieurs événements. Notamment la première prise de parole du Maire de Saint-Paul, Emanuel SÉRAPHIN, lors d’une commémoration.

L’occasion pour lui de prononcer un discours rappelant la symbolique de la prise de la Bastille en 1789. ll établit un parallèle avec l’époque contemporaine. « Les révolutions sont d’abord à chercher dans les esprits. », indique le premier magistrat. L’élu incite également l’assemblée à adopter des valeurs de solidarité, de respect de l’autre et de tolérance. Beaucoup de Bastille à conquérir « Il existe encore beaucoup de Bastille à conquérir. Notamment à La Réunion en ce qui concerne l’emploi, les personnes âgées, démunies, les Sans domicile fixe, les gramouns ou encore les personnes victimes de violences intra-conjugales », détaille le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, quelques minutes après sa prise de parole.

Le moment aussi pour lui de rendre hommage aux Anciens Combattants qualifiés de « gardiens de la nation ». « Vive la République, vive La Réunion, vive la France », ajoute-t-il en conclusion de son discours.

Une cérémonie aussi marquée par la prestation musicale de la chanteuse, ABIJA. L’artiste électrise les officiels lors de son interprétation. Le duo de jazz « NESHAMA », formé par Yves DERHY et William MENDELBAUM, livre aussi une belle prestation. Donnant même une ambiance empreinte d’émotions. Excellente Fête nationale La Sous-Préfète et le Maire de Saint-Paul termine en saluant toutes les personnes présentes à cette cérémonie. Tous les deux découvrent notamment le travail des jeunes du CCEJ. Sous les yeux de Sylvie CENDRE et d’Emmanuel SÉRAPHIN, les marmays mettent la touche finale à leurs dessins réalisés sur le thème du 14 Juillet.

Et pour clôturer en beauté cette commémoration, l’Hôtel de Ville de Saint-Paul prend le temps d’une soirée les couleurs du drapeau Français. En bleu, en blanc et en rouge. Une illumination de sa façade. La commune souhaite à nouveau une excellente Fête nationale à tous les Réunionnais.es.