Un 14 juillet en hommage aux combattants du Covid

Les célébrations de la fête nationale sont particulières cette année, pour cause de crise sanitaire. Pas de foule se pressant pour admirer les militaires et leurs véhicules, seuls quelques invités triés sur le volet auront cet honneur. Sont présents ce matin au jardin de l'Etat, spécialement aménagé pour l'occasion, des soignants et des officiels.



Dans un communiqué, le préfet de La Réunion, Jacques Billant, adresse un mot aux citoyens, en ce jour de fête nationale:



"Le 14 juillet est le symbole de la mobilisation et de la solidarité d’un peuple qui devient, en 1789, acteur de son histoire.

Nous nous rassemblons chaque année pour témoigner de notre devoir de mémoire et rappeler les valeurs de notre République, une terre de liberté, d’égalité et de fraternité.

Plus que jamais, face à la crise sanitaire que connaît notre Nation, il convient de rappeler le sens de cette République, le sens de l’engagement d’un peuple dans la lutte contre le coronavirus, le sens de nos couleurs républicaines.

Au coeur du Jardin de l’État, j’ai choisi au côté des autorités locales de remercier la force de cette mobilisation qui anime chaque jour encore l’action de nos militaires, de la société civile, de nos personnels, de nos soignants et du peuple français.

Nous devons poursuivre ensemble ce combat et garder notre vigilance. Je vous remercie de continuer à promouvoir à mes côtés les gestes barrière, la distanciation sociale et de conserver cet esprit de résistance et de résilience si caractéristique de l’esprit français.



Vive la République,

Vive la France."