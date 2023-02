Un 14 février de grève des médecins libéraux réunionnais fort réussi

Un grand bravo du SML Réunion pour les très nombreux médecins libéraux de La Réunion qui ont fermé leur cabinet avec un chiffre record de 80% au minimum voire 90 % de cabinets fermés ce mardi 14 février 2023.



Bravo aux médecins assurant la permanence des soins ou les gardes, tous grévistes et volontairement réquisitionnés par l’ARS sans s’opposer aux réquisitions comme l’avait bien recommandé le SML.



Bravo aux chirurgiens des cliniques qui ont reporté leurs interventions non urgentes du 14 février, tout en acceptant de répondre aux urgences chirurgicales.



Pour constater un mouvement de grève des médecins libéraux encore jamais vu autant suivi à la Réunion, porté dans l’unité par tous les syndicats, et combien justifié par une dégradation criante insupportable de notre système de santé, ce dont les médecins sont aucunement responsables.



Pour voir des Médecins Libéraux réunionnais enfin réveillés, cette fois-ci très solidaires des médecins de la métropole, respectant à la lettre des mots d’ordre nationaux, ce qu’il faut souligner et se doit d’être pérennisé.



Pour voir encore, au Ciné de Cambaie à l’occasion d’une conférence de presse réussie avec salle pratiquement pleine, 3 syndicats locaux dont le SML Réunion, par leurs propositions seuls à vouloir et permettre dans la modernité le retour à un véritable exercice libéral satisfaisant pour tout le monde, patients comme médecins. Ce qui nécessiterait un changement de paradigme à considérer une disparition programmée depuis 30 ans de la médecine libérale, disparition qu’hélas la loi RIST et le projet conventionnel en cours ne peuvent qu’accélérer.



Le SML Réunion demande une fois de plus aux médecins réunionnais la solidarité nationale et de ne rien lâcher.



Docteur Humbert GOJON

Président SML Réunion

Vice-président du SML