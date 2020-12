Culture UltraMix 100% rétro pour le 1er anniversaire de l'émission de DJ Skam

Le baron du Kartel Prod propose depuis maintenant un an l'émission UltraMix. Pour fêter ces 12 premiers mois de réussite, DJ Skam organise ce dimanche une spéciale de 2 heures sur Radio Est Réunion. Par Baradi SIVA - Publié le Samedi 19 Décembre 2020 à 16:28 | Lu 147 fois

C'est l'anniversaire de l'émission Ultra Mix de DJ Skam, ce dimanche. Pour l'occasion, une programmation spéciale longue de deux heures et 100% rétro (années 2000).



Rendez-vous sur Radio Est Réunion de 14 heures à 16 heures !



Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité