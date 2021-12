Ultra Marine

Certains ont tendance à oublier que la candidate du RN représente un danger certain pour les libertés essentielles.



Marine nous roule dans la farine quand elle prétend défendre les valeurs de la démocratie (il faudrait écrire « démocrassie » dans ce cas, pour pointer la crasse axiologique qui empoisse le discours du Rassemblement national).



Ça me fait ultra-marrer quand je l’entends dire qu’elle s’intéresse de près aux problèmes des populations ultra-marines. Qui portent tous les stigmates de ce que son parti déteste fondamentalement. Mais les éléments de langage qu’elle déploie, moins outranciers que ceux de l’autre extrême-droitiste, fonctionnent, hélas!



Certains, ici, s’y laissent prendre, qui la reçoivent dans leur commune : naguère le maire du Tampon, bientôt celui de la Plaine des Palmistes ; ce dernier, s’asseyant sur l’histoire, l’accueillera le 20 décembre.



D’autres, ailleurs, ont envie de l’« essayer » à l’instar de Daniel Zaidani. Le conseiller départemental de Pamandzi et ancien président du Conseil Général, invité de Mayotte la 1ère ce mardi, a annoncé son soutien à Marine le Pen dès le 1er tour de l’élection présidentielle. Il déclare : « J’ai travaillé avec Sarkozy, Hollande et Macron et nous sommes toujours dans un cycle où Mayotte évolue négativement », dans la mesure, notamment, où ont fait défaut jusqu’à présent « les moyens d’arrêter le flux de l’immigration illégale ». Il considère que la candidate du RN, qui promet l’instauration d’un Etat fort, saura résoudre ce problème, oubliant simplement que l’on est toujours le migrant de quelqu’un d’autre.



Essayer Marine donc, comme on essaie une lessive, avec la possibilité de la jeter si ça ne marche pas. Sauf que ce n’est pas un baril de lessive. Une fois démocratiquement élue, hypothèse qui me pèse quand je l’envisage, elle risque de céder à la tentation autocratique inscrite dans l’ADN des partis extrémistes - si l’on en croit l’histoire. Car elle est ultra, la Marine, faut surtout pas l’oublier ! Et là, c’est nous qui seront lessivés !