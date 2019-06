La grande Une Ultimatum pour l'Arche de Noé Face à un déménagement urgent à Saint-Benoît, l'Arche de Noé est à la recherche de partenaires pour assurer sa mission bénévole.





"Un déménagement rendu nécessaire par la pression du voisinage qui s’est densifié au fil du temps et le besoin d’adapter les installations au bien-être des animaux et du personnel qui les a en charge", explique la présidente de l'association Droit de Cité, Astrid Puissant. Et il y a urgence, car le propriétaire du terrain situé à Saint-Anne a décidé de la mise en vente de son bien.



Le nouveau refuge sera implanté à Sainte-Rose, du côté de Bonne Espérance. "C'est la succession de tentatives infructueuses sur le secteur de St-Benoit, Bras Panon et Plaine des Palmistes qui nous a conduits à nous tourner vers un terrain privé à Sainte -Rose". Le site s'étend sur 3 ha de terrain agricole APF actuellement en friche. Pour faire face aux nombreux investissements, l'association recherche des partenaires (entreprises du secteur du Tourisme ou de l'environnement, de transport, producteurs et importateurs d'aliments chiens et chats, entreprises du secteur public, Parc National, syndicat des éleveurs, Chambre d'Agriculture, DAAF… ). Une cagnotte a également été lancée sur une plateforme de financement participatif.

avance-t-elle. "En soutenant ce projet vous contribuez directement à la mise en œuvre d’un axe majeur de cette prévention" . Une levée de fonds qui, s'y elle n'aboutit pas, débouchera sur la fermeture pure et simple de la structure.



25 enclos de 20 m2 et une activité pension



Sur ce terrain, l'association exploitera le bâti existant et procédera à la délimitation de 25 enclos de 20 m2 équipés chacun de boxes démontables. Elle procèdera ensuite aux aménagements des enclos avec en particulier la réalisation de dalles de béton faciles à nettoyer et à désinfecter sur lesquelles seront fixés les boxes démontables.



Le site comprendra à terme une dizaine de boxes réservés à l’activité de Pension pour chiens ainsi qu’une chatterie Pension, ce qui permettra au Refuge de couvrir une partie de ses frais de fonctionnement. Sont également prévus un parcours d’agility pour chiens réservé aux enfants, un poste de toilettage canin en libre-service, un petit élevage de poules bio, une petite activité horticole bio et une boutique associative, autant d’activités permettant au refuge d’auto-financer son fonctionnement. "Nous sommes également ouverts à des chantiers d’insertion, notamment pour les travaux horticoles et l’entretien des arbres" , est-il précisé. Le budget prévisionnel hors extensions secondaires (nursery, coursives) s'élève à 224 000 €. Ce à quoi s'ajoutent des frais de fonctionnement à hauteur de 200.000 euros par an.



La cagnotte pour permettre la délocalisation et donc la survie du refuge "L'Arche de Noé à Bonne Espérance constitue une excellente façon de participer au Grand Défi contre l'errance animale, pour donner de la Réunion une image à la hauteur de ses ambitions et lutter contre les conséquences désastreuses d'une errance digne d'un pays sous-développé",









