Courrier des lecteurs Ukraine : On ne se méfie pas assez des risques d’escalade

Par François-Michel Maugis - Publié le Vendredi 15 Avril 2022 à 14:16



Nous devrions nous souvenir de l’engrenage mortel qui a précédé quasiment toutes les guerres qui ont eu lieu sur notre planète. Et je constate que, une fois de plus, cet engrenage machiste des égos individuels ou collectifs en faveur d’une escalade des violences, est en train de se reproduire. Les humains ont la mémoire courte, ou faut-il penser que le concept de vengeance les aveuglent ? La dernière guerre mondiale a frisé la catastrophe avec le lâcher par les Américains de deux bombes nucléaires sur deux villes importantes du Japon. La planète tout entière a été sérieusement blessée, mais a pu réparer ses blessures. Si l’on continue à se bombarder comme on le fait aujourd’hui, avec la moitié du Monde qui soutient un camp et l’autre moitié qui soutient l’autre camp, cela ne peut aboutir qu’à une destruction totale et irrémédiable de toute vie sur Terre. A-t-on oublié que chaque camp dispose aujourd’hui de plus de cinq mille bombes nucléaires ? A-t-on oublié l’avertissement d’Einstein, l’un des scientifiques qui, avec Oppenheimer et d’autres, est à l’origine des travaux qui ont abouti à la fabrication de la première bombe atomique ? (1) « Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais je sais qu'il n'y aura plus beaucoup de monde pour voir la quatrième ».