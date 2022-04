Courrier des lecteurs Ukraine : Les voleurs de bonheur

De quoi s’agit-il ? Ma fois, c’est un système fort simple, à la portée de n’importe quel imbécile venu. Il est d’ailleurs probable que même nos primitifs ancêtres préhistoriques, l’avaient envisagé. Mais tout a réellement commencé dans les pays froids ou tempérés. Là, le chasseur-cueilleur ne pouvait plus vivre toute l’année de ses cueillettes. Selon les régions, l’hiver improductif pouvait durer de quelques semaines à plusieurs mois. Alors est intervenu l’idée qu’il fallait prévoir des réserves. Quoi de plus naturel et logique ? Mais notre ami La Fontaine l’a bien vu. Il n’y eut pas que des fourmis, il y eut aussi des cigales imprévoyantes. Chacun pour soi et Dieu pour tous, dit-on. C’était sans compter le raisonnement de ceux qui ont vite compris que dans ces conditions, une réserve c’est de l’or. C’est ainsi qu’a commencé le commerce puis rapidement, la spéculation sur la valeur des réserves, l’augmentation de la puissance des meilleurs spéculateurs, pour aboutir, in fine, à la suprématie de la spéculation au détriment du partage, de l’harmonie, du respect de l’autre, de l’amour.



A l’heure où le Monde vacille dans la disharmonie, il est bon de s’en souvenir. L’inégalité fait partie de la vie. Mais l’excès d’inégalité, comme tous les excès, est source de tensions insupportables, et à terme, de destructions.



Je me demande si cet embryon de guerre n’est pas le résultat de cette course effrénée au pouvoir. On assisterais donc aujourd’hui au combat du second contre le premier pour la place enviée de « Maître du Monde ». L’ennui, c’est que c’est l’existence même de l’humanité qui est en jeu.



François-Michel MAUGIS

Références : Se reporter aux ouvrages écrits dans les années 1900, par un certain Edward Bernays. Alors que les humains ne demandent rien d’autres que de vivre en harmonie avec leur territoire et leurs semblables, Bernays invente la manipulation des foules et ce qu’il appelle la fabrication du consentement. L’un de ses premiers livres publié en 1928 s’intitule : « Comment manipuler l'opinion en démocratie ». C’est ainsi qu’aux États Unis, il permit à une minorité de manipuler à sa guise la majorité d’un peuple, dans l’unique but de s’enrichir. Mais il ne s’arrêta pas là. Il s’attaqua également à la politique. Cela consista à pervertir les démocraties pour faire plier les volontés des masses aux desseins des élites, en toute non-violence. Il a su exploiter les avancées apportées par son oncle, Sigmund Freud ainsi que le rayonnement scientifique de ce dernier dans le domaine de la connaissance de l’irrationalité, à des fins économiques idéologiques et politiques. Sa discrétion dans notre paysage culturel actuel est inversement proportionnelle à l’ampleur de son influence. Même dans les agences de pub ou dans les services de relations publiques, son nom est presque inconnu, tout du moins en France. Il faut dire qu’il était un fervent partisan d’une gouvernance de l’ombre et ses écrits ne tarissent pas sur ce sujet. « Créer du besoin, du désir et créer du dégoût pour tout ce qui est vieux et démodé » furent un de ses leitmotiv. « Fabriquer du consentement », « Cristalliser les opinions publiques » furent les titres de 2 de ses œuvres écrites. « Dompter cette grande bête hagarde qui s’appelle le peuple qui ne veut ni ne peut se mêler des affaires publiques et à laquelle il faut fournir une illusion » en fut un autre. Pour un esclave, être un peu voleur était un moyen de survivre. Pour d’autres, ceux qui méprisent les esclaves mais qui les utilisent à leur profit, c’est autre chose. Si l’esclave commet un délit, l’esclavagiste commet un crime. Être humain, c’est aimer l’autre, en tout cas, le respecter. Empêcher les êtres humains d’être épanouis et heureux, cela est proprement inhumain. J’ai du mal à comprendre que Madame Taubira ait eu tant de mal à faire admettre au pays des droits de l’homme, que l’esclavage était un crime. Il faut croire que cette idée dérange. Et, lorsque l’on analyse le fonctionnement de nos sociétés modernes, on comprend pourquoi. Une certaine forme d’esclavage a peut-être disparu mais l’exploitation de l’homme par l’homme perdure sous d’autres formes, il est même au cœur du système qui aujourd’hui régit l’humanité toute entière (1). La question que l’on peut se poser c’est pourquoi. Finalement, c’est quoi ce système que certains aiment mais dont nous sommes tous victime : ceux qui croient que l’argent fait le bonheur, ceux qui croient que l’argent c’est le pouvoir et que le pouvoir rend heureux, ceux qui compensent leurs peurs ou leurs faiblesses par le pouvoir, les méprisés qui rêvent de mépriser les autres, ceux qui ne savent pas qu’il existe autre chose, ceux qui souffrent depuis des générations, les résignés, ceux qui croient qu’il faut souffrir sur Terre pour mériter son Paradis, ceux qui croient qu’ainsi va le Monde et qu’on ne va pas le changer, les victimes du syndrome de Stockholm, ceux qui finissent par aimer leur bourreau, les masochistes, etc. Cela fait beaucoup et cela explique pourquoi ce système est si durable, si monstrueux, si indestructible. Il faut dire que ce système pervers et totalement inhumain s’est mis en place très lentement et très subtilement, et cela depuis au moins deux mille ans.De quoi s’agit-il ? 