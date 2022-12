A la Une . Ukraine : Les Etats-Unis ont essayé d'empêcher l'élimination du n°1 de l'armée russe pour éviter une escalade dans cette guerre

Pour tenter d’empêcher l’élimination du général Valery Gerasimov, numéro 1 de l’armée russe, évitant ainsi une nouvelle escalade dans la guerre, Washington a choisi de cacher le déplacement de ce dernier aux autorités ukrainiennes, a révélé le New York Times. Par P.J - Publié le Dimanche 25 Décembre 2022 à 08:38

Mois après mois depuis le conflit entre l’Ukraine et la Russie, les Etats-Unis soutiennent l'Ukraine en déboursant des milliards de dollars pour contrer l'invasion russe entamée le 24 février dernier. Toutefois, afin d’éviter une escalade dans cette guerre, Washington a empêché l’élimination du chef d’état-major russe, le général Valery Gerasimov, en cachant cette information à Kiev, rapporte le Midilibre, relayant des révélations du New York Times.



Les services de renseignement américains avait appris l’intention du général Gerasimov de se rendre sur la ligne de front fin avril. Toutefois cette information n’a pas été relayée à Kiev. Les renseignements ukrainiens auraient finalement appris eux-mêmes ce déplacement et programmé une frappe, avertissant son allié américain qui a tenté alors de le dissuader, sans succès, alors que l'opération était déjà lancée.



Selon le Figaro, une dizaine de Russes ont été tués dans cette frappe, mais pas le n°1 des armées du Kremlin. Depuis, Moscou limite les mouvements de ses plus hauts gradés. Volodymyr Zelensky, que la Russie a tenté d'assassiner au début de la guerre, disposerait, lui, d'une équipe de renseignement chargée de cibler spécifiquement les officiers russes, selon le Wall Street Journal.