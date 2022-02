Ukraine : Le ver est dans le fruit

(Que doit dire Blinken à Lavrov le 24 février prochain si l’on veut que l’humanité ait un avenir ?)



Quelques Ukrainiens très minoritaires mais fortement soutenus par le géant voisin (la Russie), auraient pris le contrôle d’une petite partie du territoire ukrainien. Voilà la première étape de la future guerre mondiale qui nous attend si nous laissons se développer ce ver dans le fruit. Si cela continue, la planète Terre ne va pas pourrir, elle va exploser. Comme toujours, de fins stratèges ont tout prévu pour que l’escalade de la violence guerrière suive son cours, imperturbablement. Alors, le citoyen du Monde que je suis (et que nous sommes tous qu’on le veuille ou non), se pose la question suivante : Y-a-t’il cette fois-ci un moyen d’échapper au pire ? Et, que doit dire Blinken à Lavrov le 24 février prochain ? Avec notre expérience des deux guerres mondiales précédentes, je ne vois qu’une solution. En attendant une paix mondiale durable et une gouvernance assagie de la planète Terre, il faut faire de l’Ukraine une nouvelle Suisse, une zone tampon indépendante et inviolable entre le monde occidental et le reste du monde. Il faut arrêter la surenchère imbécile entre USA et Russie… si l’on veut que l’humanité ait un avenir.