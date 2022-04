Ukraine : Le pape appelle les dirigeants à "entendre le cri de paix des gens"

Lors de la traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi", le pape François a appelé les dirigeants à "entendre le cri de paix des gens", évoquant l'Ukraine "martyrisée".



"Nous avons vu trop de sang, trop de violence (...) Que l’on arrête de montrer les muscles pendant que les gens souffrent", a-t-il déclaré devant 50.000 fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre à Rome.



Ce même jour, au moins cinq personnes ont été tuées dans une série de frappes russes sur la ville de Kharkiv, située dans le nord-est de l'Ukraine, selon les services de secours. Treize personnes ont également été blessées.



Le ministère russe de la Défense a en outre annoncé ce dimanche avoir bombardé une usine militaire aux abords de Kiev. Dans le même temps, Moscou intensifie ses attaques contre la capitale ukrainienne.



Par ailleurs, l'ultimatum lancé par la Russie aux derniers combattants ukrainiens à Marioupol a pris fin. Moscou avait proposé aux forces de Kiev encerclées dans l'usine Azovstal "de déposer volontairement les armes et de se rendre afin de sauver leur vie".



À noter également que les autorités ukrainiennes ont annoncé la suspension des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils de l'Est de l'Ukraine, faute d'accord avec l'armée russe sur un arrêt des tirs.