A la Une . Ukraine : La plus grande centrale nucléaire d'Europe bombardée par la Russie

Suite à un bombardement russe durant la nuit, la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, a été victime d'un incendie. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), les équipements essentiels n'ont pas été touchés et la sécurité du site est toujours garantie selon Kiev, qui accuse Moscou d'avoir recours "à la terreur nucléaire". Par NP - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 07:30

Le chef de l'administration militaire de la région de Zaporijja, Oleksandre Staroukh, a indiqué qu'un bâtiment pour les formations et un laboratoire ont été touchés par un incendie. Les pompiers ont pu atteindre le sinistre et l'éteindre.



Sur le site de la centrale qui compte six réacteurs nucléaires, les niveaux de radioactivité restent inchangés a indiqué de son côté l’Agence internationale de l’énergie atomique, confirmant qu'aucun équipement essentiel n'a été touché.



Après ce bombardement russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'avoir recours à la "terreur nucléaire", accusant Moscou de répéter la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. Le chef d'Etat ukrainien demande une "action européenne immédiate" pour dit-il "empêcher que l'Europe ne meure d'un désastre nucléaire".



Ce n'est pas la première fois que la Russie s'en prend, durant ce conflit, aux installations nucléaires ukrainiennes. Le 24 février dernier, les troupes russes se sont emparées de l'ancienne centrale de Tchernobyl, à une centaine de kilomètres au nord de Kiev.



Malgré une situation toujours aussi tendue entre les deux parties, l'Ukraine et la Russie se sont accordées ce jeudi sur le principe de "couloirs humanitaires". Les deux pays prévoient un troisième round de négociations la semaine prochaine.