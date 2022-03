A la Une . Ukraine : La Russie intensifie son offensive

Pas de répit en cours en Ukraine au 6e jour de l'invasion russe. Ce mardi, des bombardements ont fait au moins 18 morts à Kharkiv, seconde ville du pays et 5 à Kiev, la capitale. Par ailleurs, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir réussi à faire la jonction dans le sud-est du pays, coupant l'accès de l'Ukraine à la mer. Par NP - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 09:04

Malgré une avancée lente des troupes terrestres russes, les frappes aériennes menées par la Russie ne connaissent aucune accalmie. Mardi, l'une d'elles a frappé la place centrale de Kharkiv, détruisant en partie le siège de l'administration régionale, faisant au moins 10 morts. Un immeuble résidentiel a également été la cible d'une frappe aérienne qui a tué 8 de ses occupants.



À Kiev, les forces russes s'en sont pris à la tour de la télévision, tuant 5 personnes dans une frappe aérienne. Momentanément coupées, les chaînes de télévision ont été rétablies dans la soirée.



Dans le sud-est du pays, l'armée russe a affirmé avoir réussi à faire la jonction dans le sud-est du pays, reliant ainsi la Crimée et la république autoproclamée de Donestk, tenues par des séparatistes pro-russes.



"Prouvez que vous êtes avec nous"



Dans le même temps, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fait une intervention par visioconférence au Parlement européen, demandant une nouvelle fois l'adhésion "sans délai" de son pays à l'Union européenne.



"Prouvez que vous êtes avec nous, prouvez-nous que vous êtes avec nous, prouvez-nous que vous ne nous abandonnez pas et que vous êtes vraiment des Européens", a-t-il déclaré. "Nous prendrons nos responsabilités", lui a rétorqué le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel.



De son côté, l'ONU et ses partenaires ont lancé un appel d'urgence pour lever 1,5 milliard d'euros pour de l'aide humanitaire en Ukraine. En Europe, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis de mettre sur la table près de 500 millions d'euros issus du budget européen, toujours pour "faire face aux conséquences humanitaires" de cette guerre.