Ukraine : La Réunion aussi doit porter assistance aux réfugiés

Une grande partie du monde se mobilise pour aider l’Ukraine, face à l’invasion Russe, de différentes manières : apport en armement, aide alimentaire, accueil des réfugiés, sanctions économiques…



Saluons l’action de la France et de l’Allemagne pour avoir réussi à obtenir l’unanimité de l’Union Européenne qui a basculé en 4 jours vers les prémisses d’une Europe de la défense. Y compris de la part des pays neutres nordiques (Suède, Finlande).



Rappelons une évidence, La Réunion est française et européenne. La Réunion, de fait, est intégrée à l’Otan (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord).



À La Réunion, nous n’avons pas d’armes, de soldats, de solutions concrètes pour renforcer les sanctions économiques contre la Russie du dictateur Poutine qui ne recule devant rien jusqu’à brandir la menace nucléaire. Nous sommes à 8323 km de Kiev (soit un peu moins éloignés de la métropole).



Mais nous pouvons faire quelque chose ! Nous DEVONS faire quelque chose.



Que pouvons-nous faire concrètement ? Dénoncer, bien sûr, comme l’ont fait les manifestants de dimanche à l’instar de nombreux pays dans le monde.



Quelles sont nos forces qui pourraient permettre une aide concrète aux plus de 400.000 réfugiés de la guerre? Principalement femmes et enfants car les hommes sont au combat avec un courage exemplaire inouï.



La Réunion peut, à son niveau, contribuer de façon concrète à l’effort humanitaire en faveur du peuple civil Ukrainien réfugié en Pologne, Moldavie, Roumanie...



Quelles sont nos forces ?



- Nous avons sur notre sol des entreprises et industries de fabrication de conserves, de produits secs, de denrées non périssables (viande ou poisson fumé), de légumes capables de se conserver sans nécessiter de conditionnement particulier…



- Nous avons sur notre sol de grands distributeurs capables d’apporter une aide pour le don de denrées non périssables



- Nous avons sur notre sol plusieurs associations qui disposent du savoir-faire pour convaincre nos concitoyens d’apporter des dons, mêmes symboliques.



- Nous avons sur notre sol une compagnie aérienne Réunionnaise en mesure de livrer les colis par cargo ou simplement sur les avions de ligne.



- Nous avons sur notre sol des entreprises de logistique et de transit pour faciliter les acheminements à bonne destination, aux bonnes personnes.



- Nous avons enfin sur notre sol des institutions inédites en France puisque La Réunion est une Région ET un département. Ce qui double la capacité financière pour assurer cette mission solidaire et humanitaire.



En fait, nous avons tout ce qu’il faut ici, sur notre terre Réunionnaise.



J’appelle donc La Région, Le Département, La Préfecture, les entreprises de production ou de distribution alimentaire, les spécialistes de la logistique, les ONG présentes à La Réunion, les compagnies aériennes… et vous tous, compatriotes solidaires et exemplaires qui font la force exemplaire de notre île.



L’Ukraine est loin mais il est de notre devoir d’apporter notre contribution à l’effort d’une guerre qui nous concerne aussi. Car c’est bien de cela dont il s’agit. Nous ne pouvons pas laisser ce tyran Russe grignoter le territoire Européen et provoquer un exode massif d’une population victime et innocente.



Peut-être est-ce un doux rêve de pouvoir réaliser une telle mobilisation… pour apporter notre soutien à un cauchemar qui s’amplifie de jour en jour.



Certes, cette guerre est lointaine mais c’est aussi NOTRE guerre, en Europe, à 2000 km de la frontière métropolitaine.



Toutefois, s’il y a une mobilisation générale pour concrétiser cette idée, nous pouvons réussir !



Ce qui rappellera que La Réunion n’est pas qu’une terre de cyclones, de requins, de chikungunya et autres calamités qui font la une de la presse métropolitaine.



La Réunion peut montrer aujourd’hui les plus belles facettes de ce fait le peuple Réunionnais et de ses institutions sur la plus belle île du monde !



Notre Réunion est un exemple de l’art de vivre ensemble.

Notre Réunion est tolérante, multi-confessionnelle.

Notre Réunion est solidaire.

Notre Réunion est unique.



La guerre est de retour en Europe. Des enfants, des femmes, des personnes âgées ont besoin de nous, ont besoin de tout.





Alors faisons notre part et soyons en fiers !



Vive l'Ukraine et son peuple !

Vive La Réunion solidaire !