Ukraine : Comment sortir de ce cauchemar sociétal universel ?

A terme, seule une véritable autonomie alimentaire des différentes régions du Monde, permettra de rétablir une certaine justice et une paix durable. Epuiser trop rapidement les ressources minières limitées de la planète pour produire des engrais chimiques et autres pesticides, crée des tensions politiques, l’injustice alimentaire, économique, sanitaire et sociale et empoisonne nos aliments, l’eau et la terre du Monde. La moitié de l’humanité est en danger de mort du fait des famines ou de la malnutrition, l’autre moitié est menacée par une crise militaire ou sanitaire dévastatrice et potentiellement mortelle.



Dans l’immédiat, et pour sortir de ce cauchemar, il faut réveiller les consciences de tous et tracer un chemin honnête et réaliste de sortie de crise et cela, dans l’intérêt bien compris de tous.