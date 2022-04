A la Une .. Ukraine : 50 civils dont 5 enfants tués par des tirs de roquettes sur la gare de Kramatorsk

Ce vendredi matin, l'explosion de deux roquettes sur une gare située dans l'Est de l'Ukraine a fait de nombreux morts et blessés.

L’attaque a eu lieu dans ce vendredi dans la matinée. Deux roquettes se sont abattues sur la gare de Kramatorsk alors que des milliers de personnes continuent de quitter précipitamment l'Est du pays. Le bilan, qui n'est que provisoire, fait état de 39 morts dont 4 enfants et de centaines de blessés.



Accusée d'en être à l'origine, l'armée russe a de nouveau démenti tout tir de missile sur la gare de Kramatorsk et a dénoncé une "provocation" des forces de Kiev.



Le bilan de l'attaque de la gare de Kramatorsk s'est alourdi ce vendredi en milieu d'après-midi passant de 39 à 50 morts dont cinq enfants. Les autorités évoquent une centaine de blessés. Emmanuel Macron a qualifié cette attaque d'abominable sur Twitter.



🆘 La Russie vient d'attaquer une gare bondée à Kramatorsk ! C'est une autre attaque terroriste de la Russie contre les civils ukrainiens.

pic.twitter.com/E7GIE9kMIH — inna shevchenko (@femeninna) April 8, 2022

Les civils ukrainiens fuient pour échapper au pire. Leurs armes ? Des poussettes, des peluches, des bagages. Ce matin, gare de Kramatorsk, les familles qui allaient partir ont connu l'horreur. Des morts par dizaines, des blessés par centaines. Abominable. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2022

🔴 Notre sidération de voir la gare de Kramatorsk bombardée. Nous connaissons cette gare, nous y avons écouté les civils fuyants en train ces derniers jours. Et ce matin ces 2 missiles sur la foule. Notre reportage.#Kramatorsk #Ukraine

@infofrance2@franceinfo @dreujou @Harold_HH pic.twitter.com/WHvbAvSAJz — Maryse Burgot (@MaryseBurgot) April 8, 2022