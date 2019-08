Ufostreet à l’Éperon

Rassembler les jeunes du quartier de l’Éperon autour du ballon et des activités urbaines, tel était l’objectif de l’Ufolep à travers sa manifestation baptisée Ufostreet. Un rassemblement qui s’est déroulé le 28 juillet et qui a réuni plus d’une trentaine de jeunes. Au programme tournoi de foot à 5 et divers défis sportifs.



« Met la zenès en l’èr grâce au sport. Le sport est et sera toujours un outil éducatif au service de l’éducation populaire », expliquent les organiseurs de cette première édition d’Ufostreet. Ils comptent d’ailleurs ne pas en rester là. D’ores et déjà une prochaine édition est programmée pour le 28 septembre à Plateau Caillou.



Le but recherché est la mobilisation de tous les quartiers de la ville en vue d’une grande finale qui opposera les meilleurs jeunes sportifs de chaque quartier.