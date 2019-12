Ufo street débarque à Fleurimont ce samedi 7 décembre !

Vous êtes un passionné du ballon rond? De 8h à 19h ce samedi 7 décembre, venez vous amuser lors de l’événement Ufo Street qui se déroulera au Complexe Sportif Chevalier à Fleurimont.Constituez vos équipes de 5 et affrontez vous lors des tournois 5 vs 5, relevez les défis, découvrez le freestyle, pour les solitaires affrontez-vous 1 contre 1 ! Porté par l’Ufolep, cet événement convie les jeunes du quartier à vivre une journée sportive et conviviale ! (Photo de Une : archive)