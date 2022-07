A la Une . "Uber Files" : Des révélations sur "le deal secret" entre Emmanuel Macron et Uber

Le Consortium international des journalistes d’investigation a dévoilé l’implication de Macron, à l’époque ministre de l’Economie et du Numérique, dans le développement d’Uber en France. Par NP - Publié le Lundi 11 Juillet 2022 à 07:07

Les milliers de documents internes communiqués mettent en lumière un "deal secret" en faveur du géant du VTC. Entre rencontres, échanges d’appels ou encore de SMS, Uber a consolidé ses positions en France aidée d’Emmanuel Macron à Bercy.



Alors que l’implantation de l’entreprise américaine provoque la colère des taxis et que le service UberPop qui permettait une mise en relation de conducteurs non titulaires d’une licence de taxi ou de VTC avec des particuliers est suspendu, Emmanuel Macron aurait simplifié les conditions d’obtention des licences VTC, révèle le Consortium.



Le Gardian, quotidien britannique, affirme également que "l’entreprise a enfreint la loi, trompé la police et les régulateurs, exploité la violence contre les chauffeurs et fait pression en secret sur les gouvernements dans le monde entier".



Uber France a réagi en affirmant que la suspension d’UberPop "n'a aucunement été suivie d'une réglementation plus favorable".



En tant que ministre de l’Economie Emmanuel Macron était "naturellement amené à échanger avec de nombreuses entreprises engagées dans la mutation profonde des services advenue au cours des années évoquées, qu'il convenait de faciliter en dénouant certains verrous administratifs ou réglementaires" a répondu l’Elysée via l’AFP.