Uber Eats se lance dans la ville de Saint-Denis

Uber Eats, l’application de livraison de repas à domicile, arrive dans les DOM-TOM et s’installe à La Réunion, dans la ville de Saint-Denis. En se lançant dans cette nouvelle commune, Uber Eats est ainsi présente dans plus de 180 agglomérations françaises.



Que ce soit chez vous, au bureau ou chez des amis, Uber Eats innove sans cesse pour vous livrer les plats de vos restaurants favoris, où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Amateurs de petits plats ou de grandes découvertes, en utilisant l’application Uber Eats vous aurez tout type de cuisine à portée de clics.



La promesse de la célèbre marque : vous livrer en moins de 30 minutes et sans minimum de commande de 11h à 14h30 et de 18h00 à 23h, en choisissant parmi les ​33 restaurants partenaires dans la ville de Saint-Denis.