UTRB Maurice : Un trail haut en couleur au coeur de l'île Soeur

Venus de Maurice, de La Réunion, de l'Afrique du Sud, de Madagascar, de la Métropole ou encore de la Belgique, les concurrents engagés dans la 5e édition du Trail des 7 Couleurs by Raidlight & Beachcomber se sont élancés du Paradis Beachcomber au Morne, au sud-ouest de l’île Maurice, pour 100 kilomètres de course ce 28 juillet. Un relais a permis également à ceux qui préféraient la course en équipe de dépasser leurs limites.



La première étape s’est étendue du Paradis Beachcomber à Alexandra Falls et la seconde d’Alexandra Falls au Shandrani Beachcomber.



Le seul ultra du calendrier trail long de 100 kilomètres a débuté au niveau de la mer sur la plage du Morne. Il a mené les coureurs dans une ascension progressive jusqu’au toit de l’île Maurice, le Piton de la Rivière-Noire qui culmine à 828 mètres. Place ensuite à la descente en direction du parking des Gorges de la Rivière-Noire. Avant de terminer par une nouvelle ascension pour atteindre l’antenne de Parakeet à 720 mètres d’altitude.



"C'est une belle réussite. C'est une co-création, une synergie, tout le monde a mis du sien", s'est félicitée Arianne Devienne-Bellepeau, responsable de l'organisation de l'événement.



La course a été l'occasion pour les teams de ne pas perdre la cadence. "Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de faire. C'est pas mal comme terrain d'entraînement pour nous permettre d'être capable sur certaines portions du Grand Raid de se remettre à courir, de se relancer", a commenté Philippe Guérin, responsable du Team Raidlight Réunion.



Qu'il s'agisse du 100 km, du 47 km, du 25 km ou du 10 km, les traileurs étaient au rendez-vous et prêts à en découdre, malgré la fraicheur de la saison.



Retour sur le coup d'envoi du 100 km et du 47 km sur des images signées ©Team Raidlight Réunion.