USSM : Un appel à l'action pour sauver le club

Par N.P - Publié le Lundi 24 Juillet 2023 à 14:23

L'Union Sportive Sainte-Marie (USSM) traverse une période de turbulences sans précédent. La colère des parents des jeunes licenciés, exacerbée par le silence du président du club et de l'adjoint aux sports à Sainte-Marie, a atteint un point de non-retour. Une pétition a été mise en ligne, exhortant le conseil municipal de Sainte-Marie à agir rapidement pour sauver le club.



La situation est préoccupante à plusieurs niveaux. D'une part, l'équipe première est ancrée au bas du tableau du championnat de Régionale 1, ce qui soulève des questions sur la performance sportive du club. D'autre part, et c'est là que le bât blesse, la gestion du club est pointée du doigt. Les dirigeants sont jugés peu expérimentés et déconnectés du monde sportif, ce qui a conduit à une série de problèmes.



Les parents dénoncent un manque d'équipements pour les enfants, malgré l'augmentation des frais de licence de 60 à 80 euros cette année. Ils s'interrogent sur l'utilisation des subventions versées par la mairie, notamment en ce qui concerne le paiement des éducateurs et de certains joueurs. Des accusations graves pèsent sur la gestion du club, allant même jusqu'à des soupçons de détournement de fonds.



Face à cette situation un appel au rassemblement a été lancé via la Facebook de l’USSM Supporter, les parents ont décidé d'agir. Une rencontre est prévue ce mercredi devant le stade Nelson Mandela de Duparc. Tous les licenciés, les coachs, les dirigeants, les supporters et même les enfants sont invités à donner leur avis. C'est un moment crucial pour notre club et nous avons besoin de l'engagement de tous pour le sauver.



Nous demandons également au conseil municipal de Sainte-Marie d'agir rapidement. Le président du club, également élu de la commune, doit prendre ses responsabilités. Il est temps de déconnecter le football de la politique pour le bien-être des familles de Sainte-Marie. Cette double casquette du président, à la fois dirigeant de l'USSM et élu local, interroge sur l'indépendance du club et l'intérêt des enfants qui le fréquentent.



Nous attendons une réaction du conseil municipal. Le silence de l'adjoint aux sports est inacceptable. Il est temps de prendre des mesures concrètes pour sauver notre club.



Nous vous attendons nombreux mercredi pour donner votre avis et soutenir les parents.



