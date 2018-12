USA : Une fillette guatémaltèque meurt à la frontière

Jakelin, 7 ans, avait quitté son village très défavorisé du Guatemala avec son père, dans l'espoir de trouver une vie meilleure aux Etats-unis. Avec un groupe de plus d'une centaine de migrants, Jakelin et son père traversent la frontière américaine dans le désert du Nouveau Mexique. Une fois sur le territoire, ils se rendent d'eux-mêmes aux gardes-frontières.



L'état de santé de Jakelin présente alors des signes inquiétants. Dans le bus qui l'emmène vers un centre de détention, la fillette commence à vomir. Elle cesse de respirer à son arrivée et décède quelques heures plus tard de déshydratation à l'hôpital. " Elle n'avait pas bu d'eau ni mangé depuis plusieurs jours" selon les autorités américaines, mais son père affirme qu'elle était en bonne santé avant son placement en détention.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les conditions de prise en charge de l'enfant. Avait-elle fait l'objet d'un examen médical ? Avait-elle reçu de l'eau et de la nourriture à son arrivée ? Une autopsie est également prévue pour confirmer les causes de sa mort.