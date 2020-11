A la Une ... USA: Un candidat mort du Covid vainqueur d'une élection parlementaire

En marge des élections présidentielles, les électeurs américains étaient également appelés à voter pour renouveler une partie de la Chambre des représentants. Bien que décédé en octobre, un candidat s'est imposé dans les urnes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 5 Novembre 2020 à 17:47 | Lu 769 fois

C’est l’une des lois insolites du pays de l’Oncle Sam : les votes exprimés pour un candidat décédé doivent être comptés. Conséquence, le candidat David Andahl a remporté l’élection bien qu’il soit décédé du Covid le 5 octobre dernier.



David Andahl était en lice pour le 8e district du Dakota du Nord à la Chambre des représentants. Ne pouvant évidemment pas assurer cette fonction, le parti Républicain va lui désigner un remplaçant.



Une situation qui n’est pas une première puisqu’en 2018, lors des élections de mi-mandat, Dennis Hof, proxénète et supporter de Donald Trump, avait triomphalement remporté l’élection au Nevada alors qu’il avait rendu son dernier soupir quelques semaines plus tôt.



