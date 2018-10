USA: Fusillade antisémite dans une synagogue: Au moins 11 morts et de nombreux blessés

Un homme a ouvert le feu ce samedi sur des fidèles de la communauté juive en train de fêter le shabat à l'intérieur de la synagogue "Tree of life" à Pittsburgh, en Pennsylvanie.



Il a fait au moins 11 mort et de nombreux blessés, dont 4 policiers.



Le tireur, identifié comme Robert Bowers, un habitant de la ville âgé de 46 ans, s'est rendu à la police et a été placé en garde à vue.



Il aurait posté, peu avant l'attaque, un message antisémite sur un réseau social réputé proche de l'extrême droite.



Le président américain Donald Trump a très rapidement réagi après l'attaque, dénonçant la "haine" dans le pays et réclamant un durcissement de l'application de la peine de mort.