International USA : 300 prêtres accusés d'actes pédophiles sur plus de 1000 enfants Les faits sont quasiment tous prescrits, seuls deux prêtres sont inculpés, dans l'état de Pennsylvanie. Un jury populaire a décidé de publier les noms des prêtres impliqués.

C'est un rapport d'enquête des services du procureur de Pennsylvanie, état du Nord-Est des Etats-Unis, que rend public un jury populaire. 300 prêtres auraient commis des actes pédophiles sur plus de 1000 enfants, leurs actes auraient été couverts par l'Eglise catholique de cet état.



En procédure pénale américaine, le ministère public peut soumettre des faits à un jury populaire, qui décide s'il y a ou non matière à poursuites. Ledit jury a donc décidé de rendre public les faits, malgré leur prescription. Seuls deux prêtres sont inculpés, l'un ayant abusé sexuellement d'un enfant en 2010, l'autre ayant plaidé coupable en juillet, pour l'agression d'un enfant de 7 ans.



Le rapport révèle que certaines victimes présumées avaient moins de dix ans, citant le cas d'un prêtre ayant abusé de cinq soeurs, dont la plus jeune avait 18 mois au début des faits présumés. Ce n'est pas le premier rapport d'enquête rendu public par un jury populaire aux Etats-Unis, mais jamais auparavant une enquête n'avait révélé autant de cas.



"Des prêtres violaient des petits garçons et des petites filles et les hommes d’Église qui étaient leurs responsables n’ont rien fait. Durant des décennies", ont écrit les membres du jury dans ce rapport publié hier mardi 14 août. Le jury formule plusieurs propositions de réforme, notamment une modification de la législation de la Pennsylvanie pour allonger le délai de prescription, au pénal et au civil.



L'organisation Bishop Accountability affirme que 6721 prêtres ont été accusés d'abus sexuels aux Etats-Unis pour des faits présumés entre 1950 et 2016. L'association estime à 18 565 le nombre d'enfants victimes de prêtres pédophiles.



Fin juillet, le pape François a accepté la démission du cardinal américain Theodore McCarrick, accusé d'abus sexuels sur un adolescent.









B.A Lu 291 fois





Dans la même rubrique : < > Londres : Une voiture fonce sur l'entrée du Parlement, plusieurs piétons blessés (Vidéo) Italie: Un viaduc s'écroule à Gênes