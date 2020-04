[ US Navy]: HAROLD(25P) le plus puissant cyclone depuis deux ans sur l'hémisphère Sud

➡️ Hier dans la vidéo je mettais l'accent sur le danger encouru pas les îles Vanuatu en raison de la présence du Cyclone IntenseAucune bonne surprise n'est intervenue et je vous reparlerai des conséquences catastrophiques de son passage dans le Nord de l'archipel régulièrement meurtri par les cyclones intenses.➡️ Mais aujourd'hui j'insiste sur l'intensité estimée que le cyclone a atteint. Qui plus est en passant au milieu du Nord de l'archipel.Il est une chose d'observer un cyclone majeur en plein océan mais quand celui-ci traverse des terres habitées avec une intensité extrême cela le place définitivement dans la trop longue liste des météores tristement célèbres de l'histoire cyclonique.➡️ En faitest estimé à 16heures avec des vents soutenus sur 1minute de 145noeuds (270km/h) et des rafales au dessus des 300 près de son oeil en mer.Ce cyclone est le plus puissant depuis le Super Cyclone ( Cyclone Très Intense)en Mars 2018 au Nord-Ouest de l'Australie Occidentale. Le satellite SMAP de la Nasa avait alors mesuré les vents extrêmes dans le mur de l'oeil de MARCUS.Pour cette saison deux systèmes ont atteint le stade de Super Cyclone dans l'Hémisphère Sud.sur le Sud-Ouest Indien et donc HAROLD sur le Pacifique Sud-Ouest au Nord-Est de la Nouvelle Calédonie.➡️ Je poste si cela vous intéresse des vidéos, des animations satellite et des informations cycloniques sur ma page Facebook ➡️