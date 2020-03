Météo [US NAVY] HEROLD(22S) analysé en forte tempête tropicale grâce au satellite SMAP

Animation satellite(14h30). Le centre de la Tempête HEROLD(22S) est à proximité des côtes malgaches. Le système est de mieux en mieux organisé. HEROLD(22S).

ICI



➡️ La Navy et le CMRS/Réunion sont proches dans leurs prévisions car une fois que le système devrait commencer à bouger vers l'Est Sud-Est la confiance dans la prévision augmente nettement grâce à un excellent accord de l'ensemble des modèles à quelques nuances près.



➡️ Ce qui est intéressant dans le bulletin de 13 heures de la Navy est le fait que HEROLD(22S) soit analysé avec des vents soutenus de 60 noeuds ce qui correspond au stade de Forte Tempête tropicale.

En fait la Navy se base sur la fauchée du satellite SMAP qui offre depuis quelques temps une petite révolution quand il est disponible.

Et il se trouve que ce matin le satellite, le seul capable de lire des vents de 100 noeuds sans que la lecture ne soit faussée, est passé au dessus de notre système et qu'il a lu des vents de 52 noeuds moyennés sur 10minutes.

Les américains travaillant sur 1minute la Navy a donc fait la conversion à 60 noeuds à 10 heures.



➡️ Le Joint Typhoon Warning Center bénéficie des données du satellite SMAP ( quand elles sont disponibles) en quasi temps réel.



➡️ Les analyses Dvorak( estimation de l'intensité par satellite) sont en accord avec les données de SMAP et la présentation satellite de 22S/HEROLD s'améliore alors que son centre qui présente un oeil en bande encore mal défini se trouve près de la côte malgache au Sud-Est de Antalaha.



➡️ Pour ceux intéressés voici un lien qui présente les capacités du satellite SMAP: ICI

Malheureusement je n'ai pas trouvé de lien en français.











Simulations des modèles pour la trajectoire et l'intensité. A CONSIDÉRER AVEC LE RECUL NÉCÉSSAIRE.

