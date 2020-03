[US NAVY] Bulletin d'alerte émis pour la perturbation tropicale 91S située au Nord-Ouest des Iles Soeurs



Animation satellite(7heures). 91S s'intensifie au Nord-Ouest des Mascareignes. Les nuages les plus actifs sont en gris/blanc et en rouge. Des nuages actifs sont dans le voisinage de Maurice et de la Réunion.



En effet la Perturbation Tropicale 91S s'intensifie et la probabilité que les vents soutenus près du centre atteignent au moins 65km/h

dans les prochaines 24 heures est élevée.



➡️ Le système bénéficie d'un bon environnement qui devrait lui permettre de s'intensifier de façon significative ces prochains 3 à 4 jours. Certains modèles simulent un Cyclone Intense dans 3 à 4 jours.



➡️ Les modèles s'accordent aussi sur la trajectoire prévue qui devrait progressivement rapprocher le système de la zone Rodrigues/Maurice.









Bulletin d'alerte de formation cyclonique (Tropical Cyclone Formation Alert) émis à 7heures.