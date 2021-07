Communiqué URML OI : "Oui à la vaccination anti-covid"

L'URML OI (Union Régionale des Médecins Libéraux de l’Océan Indien) a sollicité les médecins de la Réunion afin de recueillir leur avis vis-à-vis de la vaccination. Le communiqué : Par N.P - Publié le Lundi 26 Juillet 2021 à 15:39





Les médecins ont répondu présent et se sont exprimés en faveur de cette vaccination et de ses avantages.



En quelques heures, les réponses à ce sondage ont confirmé l’adhésion collective de nos consoeurs et confrères à la campagne de vaccination.



À ce jour, près de 500 médecins généralistes libéraux installés sur les 840 de l’île de la Réunion, soit environ 60 %, vaccinent au sein de leur cabinet de ville.



La vaccination permet de préserver la vie de nos patients notamment les plus fragiles.



La majorité des médecins libéraux incite la population réunionnaise à se faire vacciner.



Les médecins ont adapté leur activité pour vacciner au sein de leur cabinet ou adressé leurs patients à un centre de vaccination.



VOICI LE TEXTE DU SONDAGE ADRESSÉ AUX MÉDECINS LIBÉRAUX :



Parce que trop peu de Réunionnais sont vaccinés Parce que la vaccination est actuellement le plus sûr moyen de diminuer la propagation de la Covid en association aux gestes barrières qui restent la base de la prévention de la contamination inter humaine.



Parce que la vaccination diminue la charge virale et donc la contamination inter humaine Parce qu'il n'existe pas pour le moment de traitement validé de la Covid



Parce que la vaccination réduit significativement le risque de développer une forme grave de la maladie surtout chez les plus fragiles



Parce que la vaccination diminue fortement le risque de passage en réanimation



Parce que c'est mon devoir de médecin de protéger mes patients



JE DIS OUI À LA VACCINATION COVID !!! Lien du sondage :



Dr Christine Kowalczyk, Présidente de l’URML OI, et son Bureau Parce que la situation sanitaire s’aggrave, l'URML OI (Union Régionale des Médecins Libéraux de l’Océan Indien) a sollicité les médecins de la Réunion afin de recueillir leur avis vis-à-vis de la vaccination.Les médecins ont répondu présent et se sont exprimés en faveur de cette vaccination et de ses avantages.En quelques heures, les réponses à ce sondage ont confirmé l’adhésion collective de nos consoeurs et confrères à la campagne de vaccination.À ce jour, près de 500 médecins généralistes libéraux installés sur les 840 de l’île de la Réunion, soit environ 60 %, vaccinent au sein de leur cabinet de ville.La vaccination permet de préserver la vie de nos patients notamment les plus fragiles.La majorité des médecins libéraux incite la population réunionnaise à se faire vacciner.Les médecins ont adapté leur activité pour vacciner au sein de leur cabinet ou adressé leurs patients à un centre de vaccination.Parce que trop peu de Réunionnais sont vaccinés Parce que la vaccination est actuellement le plus sûr moyen de diminuer la propagation de la Covid en association aux gestes barrières qui restent la base de la prévention de la contamination inter humaine.Parce que la vaccination diminue la charge virale et donc la contamination inter humaine Parce qu'il n'existe pas pour le moment de traitement validé de la CovidParce que la vaccination réduit significativement le risque de développer une forme grave de la maladie surtout chez les plus fragilesParce que la vaccination diminue fortement le risque de passage en réanimationParce que c'est mon devoir de médecin de protéger mes patientsJE DIS OUI À LA VACCINATION COVID !!! Lien du sondage : http://chng.it/dC46D7JF





Publicité Publicité